قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» تعرض حفل عمر خيرت وعروض مسرحية متنوعة

بثت وزارة الثقافة حفلا للموسيقار الكبير عمر خيرت على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، ضمن مشاركتها في حملة "خليك في البيت".

وشمل الحفل مجموعة من مؤلفاته الموسيقية المتميزة، التي قدمها عبر مشواره الفني الحافل، والتي حققت قاعدة جماهيرية واسعة، منها (العرافة والعطور الساحرة، في هويد الليل، زي الهوا، فيها حاجة حلوة، إعدام ميت).

وأعقب الحفل عرض مسرحي بعنوان "فراجيل" من إنتاج ورشة ارتجالات، علاوة على مشاهد مختارة من مسرحية "حوارات معفرته" للكاتب الفرنسي رولان ديبيار، من إنتاج مركز الإبداع الفني، ورؤية وإعداد وكتابة مسرحية وأداء محمد فهيم وأمير صلاح الدين.