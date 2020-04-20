توقعات بانخفاض أسعار الذهب 12 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

توقع بشرى إبراهيم، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، استمرار تراجع أسعار الذهب محليا بما يتراوح بين 5 و12 جنيها مع عودة العمل بالأسواق اليوم الثلاثاء، ليصل الجرام عيار 21 إلى 725 جنيها، مقارنة بآخر سعر إغلاق يوم الجمعة الماضى الذى سجل فيه 735 جنيها، نتيجة لتراجع سعر المعدن الأصفر بالبورصات العالمية.

وقال إبراهيم، إن الجرام عيار 18 قد ينخفض إلى 625 جنيها، وعيار 24 إلى 835 جنيها، فيما توقع أن يواصل الجنيه الذهب هبوطه بنحو 95 جنيه ليصل إلى 5795 جنيها.

ومن جانبه توقع نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية، استمرار انخفاض أسعار المعدن الأصفر نتيجة انخفاضه عالميا إلى 1680 دولارا للاوقية.

وكان الذهب قد تراجع الجمعة الماضى بنحو ١٠ جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو ٦٣٠جنيها، كما تراجع سعر عيار 24 ليصل إلى ٨٤٠ جنيها، وانخفض الجنيه الذهب بنحو ٦٠ جنيها ليصل إلى ٥٨٨٠ جنيها.

وعالميا، نزل الذهب إلى أقل مستوى فيما يزيد على أسبوع الإثنين بفعل قوة الدولار، وسط شكوك إزاء خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح أكبر اقتصاد فى العالم فى وقت لا تظهر فيه أى مؤشرات على انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لرويترز.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 1675.17 دولار للأوقية، بعدما لامس أقل مستوى منذ التاسع من أبريل فى وقت سابق، وفقد الذهب 0.7% فى العقود الأمريكية الآجلة، ليسجل 1687.10 دولار.