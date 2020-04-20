بيان: الأطفال النازحون قسرا بحاجة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى

قال فيليبو جراندى المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة وهنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسيف إن احتياجات الاطفال اللاجئين اصبحت أكثر حدة مع الانتشار السريع لوباء كورونا.

وأوضح بيان مشترك اليوم الاثنين أن الاطفال النازحون قسرا بحاجة للدعم أكثر من أي وقت مضى حماية لهم وأن ملايين الاطفال حول العالم أبعدوا عن ديارهم وعبر الحدود بسبب النزاع والعنف بما فى ذلك 12.7 مليون لاجئ و 1.1 مليون طالب لجوء.

وتعهدتا المنظمتان الامميتان بالعمل معا ضمن مخطط العمل المشترك الذى تم اطلاقه فى يناير الماضى وبهدف تغيير نوعية حياة الأطفال اللاجئين وأسرهم من خلال مضاعفة عدد الأطفال اللاجئين والعائدين الذين يحصلون على التعليم وضمان حصولهم على خدمات المياه والصرف الصحى النظيفة والمستدامة والسليمة بيئيا إضافة إلى ضمان جودة خدمات الاستجابة الملائمة للأطفال وتحديد العوائق التى تحول دون الادماج في النظم الوطنية.