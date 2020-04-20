القوات الفلبينية تقتل حفيد زعيم جماعة أبو سياف في سولو

قال مسؤولون في الفلبين اليوم الاثنين، إن القوات الحكومية قتلت خبير متفجرات من جماعة أبو سياف تورط في تفجيرات دموية، استهدفت كنيسة ومعسكرات للجيش في إقليم سولو.

وأفادت وكالة الأنباء الفلبينية بأن الميجور جنرال كورليتو فينلوان، قائد فرقة العمل المشتركة سولو، حدد هوية عضو أبو سياف الذي تم قتله باسم مستعار هو "أبو فيكرام"، والذي ترك رفيق له جثته ورفعتها القوات في بارانجاي لامبانا، بمنطقة تاليباو في سولو.

وقال فينلوان إن فيكرام هو حفيد رادولان ساهيرون، أكبر قادة جماعة أبو سياف في سولو.

وأضاف فينلوان أنه بناء على معلومات موثوقة، شنت القوات حملة مطاردة لاعتراض اثنين من عناصر جماعة أبو سياف كانا على متن دراجة نارية الساعة 0945 مساء السبت في بارانجاي بيلان .

وقال إن اثنين من قطاع الطرق يعملان مع جماعة أبو سياف فتحا النار، مما دفع القوات إلى الرد عليهما وملاحقتهما أثناء فرارهما.

قال مسؤول في الجيش إن فيكرام، وهو صانع قنابل، كان قد تورط في التفجير المزدوج الذي استهدف كاتدرائية سيدة جبل الكرمل في جولو، بإقليم سولو في 27 يناير 2019، والذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 102 آخرين.

كما تورط فيكرام في هجوم بالقنابل في 28 يونيو 2019 على مركز القيادة التكتيكية لفريق اللواء القتالي الأول في بارانجاي كاجاتيان، بمنطقة إندانان في سولو. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود وثلاثة مدنيين.