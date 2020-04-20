لو لم يكن العالم قد توقف عن الحركة جراء انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، لكانت بلجيكا تحتفل الآن بعام الرسام جان فان أيك بإقامة معارض وحفلات موسيقية وعروض مسرحية ومهرجانات.

ومن بين العدد الكبير من الفعاليات التي كانت مقررة في فلاندرز، كان هناك معرض هائل لجان فان أيك في جنت.

وكان المعرض المسمى "فان أيك: ثورة بصرية" في متحف الفنون الجميلة في جنت سجل 130 ألف زيارة منذ افتتح في الأول من فبراير قبل اضطراره للغلق تماشيا مع القيود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

والآن يسمح المتحف لمحبي الفنون بالاطلاع على أعمال الرسام الفلامنكي رغم ما تمر به البلاد من إغلاق جراء فيروس كورونا بجولات افتراضية بصحبة مرشدين.

ونقل المشرف على المعرض والمؤرخ الفني تيل-هولجر بورشرت خبرته المعرفية من خلال جولة إرشادية للمعرض عبر "متحف ابق في المنزل" على موقع vaneyck2020.be .

قال منظمو المعرض، إن نحو 20 فقط من أعمال فان أيك وهو من أحد الأنصار الأوائل لما أصبح الرسم الهولندي المبكر، معروفة ويضم المعرض 13 منها ما يجعله أكبر معرض على الإطلاق.

ويقول الموقع الإلكتروني للمتحف إن المعرض "الذي لا يمكن تفويته يضم حوالي 80 عملا من أواخر أعمال العصور الوسطى إلى جنت. يتم وضع اللوحات الزيتية والفنون المصغرة والنحت والرسومات بجانب بعضها البعض ومقابل بعضها البعض لإحياء عالم فان أيك في العصور الوسطى".