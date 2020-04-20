بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية بولاية وايومينج ويقترب خطوة من نيل ترشيح الديمقراطيين

فاز جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بولاية وايومينج حيث حصل على 72 بالمئة من الأصوات، ليفوز بأصغر ولاية أمريكية ويقترب خطوة جديدة من نيل ترشيح الديمقراطيين لانتخابات الرئاسة.



وأعلن الحزب الديمقراطي بالولاية اليوم الأحد عن نتائج الانتخابات التي أجريت عبر البريد بسبب فيروس كورونا.



وحصل بايدن (77 عاما) من تيار يسار الوسط على 10912 صوتا، تلاه السيناتور اليساري بيرني ساندرز الذي حصل على 4206 أصوات.



وكان ساندرز، المنافس الرئيسي لبايدن، قد انسحب في وقت سابق من الشهر الجاري من سباق الترشح وأعلن عن دعمه لبايدن.