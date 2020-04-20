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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض إجراءات عزل عام لمدة 4 أيام في 31 مدينة اعتبارا من يوم الخميس في إطار جهود كبح انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب اجتماع عقده أردوغان مع أعضاء حكومته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وشارك الرئيس التركي في الاجتماع من قصر "ترابيا" الرئاسي بإسطنبول.

وقال أردوغان إن أمد الإجراءات سيكون أطول هذه المرة بسبب عطلة وطنية يوم الخميس 23 أبريل، مضيفا أن القيود خلال عطلات نهاية الأسبوع يمكن أن تستمر "لبعض الوقت"، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وأضاف أردوغان أن تركيا تهدف إلى جعل وتيرة التفشي في مستوى يمكنها من إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد عطلة عيد الفطر في نهاية شهر مايو المقبل، مشيرا إلى احتمال اتخاذ خطوات قبل ذلك التوقيت.

وتابع: "سنستمر خلال الفترة المقبلة بفرض قيود على التجول نهاية الأسبوع بشكل لا يعيق الإنتاج في مجالات الزراعة والصحة والغذاء".

وكانت تركيا فرضت هذه الإجراءات في 31 مدينة خلال عطلتي نهاية الأسبوعين الماضيين.

وافتتحت تركيا صباح اليوم الاثنين، مدينة باشاك شهير الطبية في الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.