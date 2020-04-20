محافظ بني سويف: استلام وتوريد أكثر من 1000 طن قمح بالصوامع والشون خلال 5 أيام

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم أمس الأحد، استلام وتوريد 455 طنًا و761 كجم من القمح بصوامع وشون المحافظة؛ ليصل إجمالي ما تم توريده منذ بداية موسم التوريد يوم الأربعاء الماضي، وحتى الأحد 19 أبريل الجاري إلى 1072 طنًا و347 كجم.

وأشار إلى قرار وزارة التموين بإيقاف أعمال التوريد، اليوم الإثنين، بجميع مواقع ولجان استلام الأقماح، وذلك بمناسبة عطلة شم النسيم، على أن تستأنف أعمال التوريد صباح غدٍ الثلاثاء.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة؛ لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: "مديرو المتابعة والشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، ومركز معلومات التنمية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بجميع مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن.