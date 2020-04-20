أعضاء الحكومة النمساوية يتبرعون برواتبهم لمواجهة تداعيات كورونا

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يعتزم كل عضو في الحكومة النمساوية التبرع بصافي راتبه الشهري إلى منظمة يختارها وذلك في إطار مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

جاء ذلك وفقا لما صرح به المستشار النمساوي زباستيان كورتس ونائبه فيرنر كوجلر لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه).

ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل هذه الخطوة في الأيام المقبلة.

وقال كوجلر إن التبرع سيكون بمثابة " إشارة على التعاضد، وأضاف :" كل وزير وكل وكيل وزارة سيتبرع بشكل مدروس للغاية بصافي راتبه إلى المنظمات التي بدورها تلعب دورا مهما في أن نخرج بأفضل حالة ممكنة من هذه الأزمة".

وسجلت النمسا 14705 إصابة بكورونا و470 حالة وفاة ، بحسب موقع كورونا ميترز العالمي.