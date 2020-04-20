انتخب برلمان فانواتو، اليوم الاثنين، رئيس وزراء جديدا، في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الجزيرة النائية الواقعة في المحيط الهادئ، التعافي من إعصار مدمر من الفئة الخامسة، وتواجه أيضا التفشي المحتمل لفيروس كورونا.

وتم انتخاب بوب لوجمان -59 عاما- رئيسا للوزراء بعد فوزه على منافسه رالف ريجينفانو بأغلبية 31/21 صوتا.

يُذكر أن لوغمان هو زعيم حزب "فانواكو باتي" وكان عضوا في البرلمان عن جزيرة تانا منذ عام 2004. وشغل سابقا مناصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم ووزير السياحة والتجارة.

ولم يترشح رئيس الوزراء المنتهية ولايته شارلوت سلوي لولاية أخرى، وآثر أن يدعم ريجينفانو، وهو مشرع من العاصمة بورت فيلا.

ولم يتمكن أي حزب من الحصول بمفرده على أغلبية في الهيئة التشريعية لفانواتو المكونة من 52 مقعدا خلال انتخابات منتصف مارس.

ولا تزال فانواتو واحدة من نحو 15 دولة لم تؤكد بعد أي حالات إصابة بفيروس كورونا.

لكن الدولة الجزيرة التي يقطنها نحو 300 ألف نسمة فقط أعلنت حالة الطوارئ في 25 مارس، وأغلقت حدودها وفرضت حالة إغلاق في جهد احترازي لمنع أي انتشار محتمل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ضرب إعصار هارولد العديد من جزر فانواتو، ودمر المنازل والمباني وخرب الطرق، وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات. وتم تسجيل ثلاث وفيات.