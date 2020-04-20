 العراق: تعقب داعش ببعقوبة والعثور على عبوات ناسفة بالحويجة - بوابة الشروق
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العراق: تعقب داعش ببعقوبة والعثور على عبوات ناسفة بالحويجة

بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 20 أبريل 2020 - 10:49 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 أبريل 2020 - 10:49 ص

قال مصدر أمني عراقي، إنه تم إطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالي.

وأضاف المصدر -وفقا لوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- "أن العملية انطلقت من محورين، بإسناد من طيران الجيش لتفتيش البساتين والقرى الواقعة بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة شمال شرق بعقوبة".

وأشار إلى أن العملية تهدف لإنهاء نشاط خلايا داعش ومنع وقوع أي خروقات، إضافة إلى تأمين المنطقة بعد عودة الأسر النازحة إلى قرى حوض الوقف.

في سياق آخر، عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية على مضافتين لداعش وعبوات ناسفة في الحويجة.

وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية، أنه تم العثور أثناء تفتيش وتطهير عدد من مناطق الحويجة على مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية تضم 8 عبوات ناسفة و4 قنابل هاون وحاويات بلاستيكية فارغة مدفونة تحت الأرض يستخدمها الإرهابيون لخزن الاعتدة والمواد الغذائية، وتم تدمير مضافتين تحتويان على أفرشة وملابس قديمة ومواد غذائية، تم إتلافها بالكامل.

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