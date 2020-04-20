أمن القاهرة يطوق كورنيش النيل في شم النسيم لمنع أي تجمعات

انتشرت قوات الأمن في القاهرة على كورنيش النيل لمنع أية تجمعات من قبل المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بإغلاق المتنزهات والحدائق العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما جابت دوريات أمنية بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات في العاصمة لرصد الحالة الأمنية بمحيطها ومنع أية تجمعات من المواطنين ومنعت توقف السيارات بالقرب منها.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت عن إغلاق طرق كورنيش النيل وعدم السماح انتظار السيارات بها في المحافظات كافة، بداية من صباح اليوم الإثنين ، مع توفير المسارات البديلة.

وذكرت الوزارة في بيان لها منذ يومين ، أن محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط مستثنين من قرار غلق الكورنيش، وسيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.