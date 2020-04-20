وزير الصحة الجزائري يؤكد ضرورة احترام الحجر الصحي والإجراءات الوقائية لمكافحة «كورونا»

أكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، اليوم الاثنين، ضرورة احترام الحجر الصحي والإجراءات الوقائية ضد فيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات في الجزائر جراء الكورونا بدأ في الانخفاض.

وقال بن بوزيد - خلال جلسة بمجلس الأمة اليوم لعرض تطور الوضع الصحي في الجزائر - "إن 53 % من الإصابات هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة وهذا ما يستوجب احترام الحجر الصحي والإجراءات الوقائية ضد هذا الفيروس"، مشيرًا إلى أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يمثل 35% من مجموع حالات الإصابة.

وكشف عن أن 40 مريضًا فقط يخضعون حاليًا لأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أن المعطيات تُقدم بكل شفافية وصراحة بفضل الأرضية الرقمية الناجحة التي وضعتها وزارته.

وأشار إلى أنه هناك 20% فقط من حالات الإصابة هي التي يمكن أن تظهر عليها أعراض فيروس "كورونا".

وكان جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 2718 حالة إصابة، و384 حالة وفاة.