الأميرة الإسبانية ليونور تشارك في ماراثون إلكتروني للقراءة في خضم كورونا

تعتزم الأميرة الإسبانية الشابة ليونور، المشاركة في المارثون الإلكتروني لقراءة رواية "دون كيخوته" الشهيرة للأديب الإسباني ميخيل دي ثيربانتس، حسبما قال منظمو الحدث اليوم الأحد.

وتتولى منظمة سيركولو دي بيلاس أرتيس الثقافية غير الهادفة للربح، الماراثون، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر لمدة 48 ساعة، من أجل إحياء الذكرى السنوية لوفاة سيربانتس.

ولم تكشف المنظمة عن الموعد المحدد لمشاركة الأميرة ذات الأربعة عشر عاما.

وسيجرى الحدث السنوي، الذي كان ينظم عادة في مقر المنظمة بوسط مدريد، على الإنترنت بسبب حالة الإغلاق التام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المنظمون إن الأميرة إنفانتا صوفيا، الشقيقة الأصغر ليونور، وتكمل 13 عاما هذا الشهر، ستقرأ أيضا ملخصا للرواية.

وإلى جانب الأسرة الملكية، سيشارك في القراءة سياسيون وشخصيات عامة أخرى، كما سيشترك أفراد من العامة من بينهم متخصصون في مجال الصحة ورجال شرطة وعمال في متاجر بقالة كبيرة.

وكانت الأسرة الملكية في إسبانيا غائبة تماما عن الحياة العامة منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورنا، التي ضربت البلاد بقوة على وجه خاص، وتعرضت الأسرة للانتقاد من جانب وسائل الإعلام جراء ذلك.

وسجلت إسبانيا 195944 حالة إصابة بكورونا و20453 حالة وفاة، وبذلك تأتي في المرتبة الثانية في عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا بعد الولايات المتحدة، بحسب منصة "كورونا ميتر".