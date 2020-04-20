درة تثير الجدل حول ارتباطها برجل أعمال مصري

أثارت صورة نشرتها الفنانة التونسية درة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وهي جالسة داخل سيارة فارهة، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث انتشرت شائعات عن ارتباطها برجل أعمال ومهندس مصري شهير.



كما تداول متابعوها صورا أظهرت تعليق رجل الأعمال بعبارة "I LOVE YOU"، والذي اتضح فيما بعد أنه مالك السيارة.



ومن جانبها لم تعلق درة حتى الآن على هذه الشائعة سواء بالنفي أو التأكيد.



يذكر أن درة شاركت مؤخرا في بطولة فيلم "يوم وليلة"، بجانب الفنانين خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، خالد سرحان، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمد جمعة، ومن إخراج أيمن مكرم.