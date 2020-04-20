لاعبو ناد ألماني في مواقع البناء: إنه تدريب طبيعي

وجد نادي إس في دوناوستوف المنافس في دوري الدرجة الخامسة الألماني لكرة القدم، طريقة لإبقاء ثلاثة من لاعبيه في حالة بدنية جيدة أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا، من خلال تواجدهم في موقع بناء بمدينة لايبزيج.

ويقوم ثلاث من لاعبي النادي، منذ أوائل أبريل الجاري، بعمليات تحطيم الجدران او التخلص من الانقاض.

وقال ماتياس كليمنس ، مدير الكرة بالنادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) : "في مرحلة ما يتساقط السقف على رأسك ، ثم كانت فكرتي أن قلت إذا كنت تريد الخروج ، يمكنك العمل وكسب شيء ما في نفس الوقت ".

ويمتلك كليمنس الشركة التي تقوم بصيانة النصب التذكاري وتجديده، حيث يوجد الكثير من العمل الذي يجب اتمامه.

وقبل الثلاثي ساشا دايكاسي وكيفن رابيس وأبولاي دابو العرض غير المعتاد.

وقال النمساوي دايكاسي الذي ازال جدارا بآلة ثقب الصخور: "إنه شيء جديد في حياتي، إنه تدريب طبيعي".

ويتشارك دايكاسي مع زميليه القادمين من إستونيا وغينيا بيساو في شقة بمدينة لايبزيج.

ودفع دوناستوف للاعبيه رواتب شهر مارس الماضي، رغم توقف منافسات كرة القدم منذ منتصف الشهر ذاته، لكن في شهر أبريل الجاري وضع النادي موظفيه في برنامج الحكومة للبطالة المؤقتة.

ويحصل الثلاثي العامل في لايبزيج على مبلغ55ر12 يورو (60ر13 دولار) في الساعة وهو الحدالأدنى للأجر، لكنهم سيغادرون موقع العمل للعودة لكرة القدم مجددا حينما يبدأ فريقهم في التدريبات مجددا.