إسماعيل يوسف: تتويج الزمالك بـ5 بطولات في سنة واحدة يدفعنا للاعتماد على الناشئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يرى إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن استمرار الفريق الأبيض في التتويج بالألقاب يسهل عملية صعود عدد كبير من اللاعبين بقطاع الناشئين.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لقناة ناديه: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح وحقق 5 بطولات في سنة واحدة، ومع التتويج بمزيد من البطولات يسهل صعود الناشئين إلى الفريق الأول".

وتابع: "عندما يصعد الناشئ إلى الفريق الأول وهو فائز ومتوج بالبطولات يكتسب الخبرات ويشعر بالثقة".

وأتم: "الاتجاه في الفترة المقبلة هو الاعتماد على الكثير من الناشئين في ظل وجود فريق كرة قدم قوي للغاية داخل الزمالك في الوقت الحالي".