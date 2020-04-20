ريهام عبد الحكيم تستعد لطرح ألبومها الديني(اعمل اللي عليك) في رمضان

تستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لطرح ميني ألبوم ديني إجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم.



ويضم الألبوم 5 أغنيات منها (اعمل اللي عليك، أحلى دعوة، لو حد ظلمك، حب رسول الله)، وتتعاون فيها مع الشاعرين أحمد عبد المنعم وأحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع مودي منير ومكساج اسامه كمال واسلام غلاب وتوزيع شركة اي فاز واشراف عام هيثم عبد العزيز شاكر.



يذكر أن ريهام طرحت مؤخراً أغنيتين عبر موقع "يوتيوب"، الأولى وطنية بعنوان "ربي اللي حاميها"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع موسيقي وميكس أسامة كمال، والثانية بعنوان "شكله طيب"، من كلمات عصام حسني، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أحمد مجدى، وميكس وماستر مصطفى رؤوف.