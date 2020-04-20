توقع البنك المركزي الإسباني، اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد بنسبة 4ر12% خلال العام الجاري، مما يشير إلى التأثير المحتمل لفيروس كورونا على رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا قد تؤدي لارتفاع معدل البطالة إلى 7ر21% هذا العام، مما سوف يقوض المكاسب التي تحققت عقب الركود الاقتصادي عام 2008.

ويذكر أن معدل البطالة في إسبانيا يبلغ 14%، ويعد بالفعل من أعلى معدلات البطالة في الدول المتقدمة، وأن إسبانيا سجلت ثاني أعلى حالات إصابة بفيروس كورونا، تجاوزت 200 ألف حالة حتى اليوم.

وقد فرضت إسبانيا إجراءات إغلاق منذ منتصف مارس الماضي، وقال رئيس الوزراء بيدور سانشيز إنه يعتزم تمديد إجراءات الإغلاق حتى 9 مايو المقبل.

وذكر البنك، أنه ربما يكون الاقتصاد قد انكمش بالفعل بنسبة 7ر4% خلال الربع الأول.

وتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2021 بنسبة تتراوح ما بين 5ر5% و5ر8%. مع ذلك، أشار البنك إلى أن التعافي خلال عام 2021 لن يكون كافيا لتعويض الانكماش المتوقع هذا العام.