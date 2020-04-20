كندا تسجل 105 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الاثنين، تسجيل 105 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى1611 حالة وفاة.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية في كندا، بواقع 1470 حالة ووصل إلى 35392، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 165 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من مليوني إصابة.