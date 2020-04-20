مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار يستقبل 98 حالة حتى يوم الاحد

استقبل مسشتفي الحجر الصحي بكفر الدوار، منذ تشغليها يوم الخميس الماضي حتي أمس الأحد نحو 98 مصابًا بفيروس كورونا المستجد من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والقلويبة والمنوفية والأسكندرية ودمياط.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعيد شاهين، رئيس فريق الأمراض الصدرية بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفي حالتها مستقرة وتوجد 4 حالات منهم تم إيداعهم العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه بين الحالات الموجودة بالمستشفي 5 أطفال مصابين بفيروس كورونا المستجد بينهم طفل مخالط لوالده و4 أطفال مخالطين لوالدتهم.

وخصصت وازرة الصحة المصرية برئاسة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، مستشفي كفر الدوار الشاملة، لتكون مستشفي للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، والتي تعمل بطاقة 300 سرير.