الخارجية الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا بين أبناء جالياتنا بدول العالم باستثناء الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لم يتم تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في أوساط جالياتنا بجميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين - أنه تم تسجيل مزيد من حالات التعافي في صفوف المصابين في تلك الدول، كما أن الأوضاع الصحية العامة للمصابين مستقرة بشكل عام، مؤكدة أن عدد الإصابات حتى اللحظة بلغ 956 إصابة، بينهم 42 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 235 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة في صفوف جالياتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها بأرقام أقل من الأيام السابقة.