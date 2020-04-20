بكين تحث واشنطن على وقف التدخل في شؤون بحر الصين الجنوبي

حثت الصين اليوم الإثنين وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على وقف التدخل في شؤون بحر الصين الجنوبي، لعدم تقويض الأوضاع الإقليمية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" اليوم، تعليقا على بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية حملت فيه الصين مسؤولية اصطدام قارب صيد فيتنامي بسفينة تابعة لخفر السواحل الصينية في مياه جزر "شيشيا" في بحر الصين الجنوبي.

وقال تشيان إن "القارب الفينتامي دخل مياه جزر شيشيا الصينية بطريقة غير مشروعة لممارسة أنشطة صيد الأسماك واصطدم بسفينة خفر السواحل"، مؤكدا أن القوات البحرية الصينية نفذت مهامها لإنفاذ القانون وفقا للقوانين واللوائح في إطار سيادتها.

وأضاف تشيان أن وزارة الخارجية الصينية وإدارة خفر السواحل الصينية أخطرت الأطراف المعنية بهذا الحادث وموقف الصين تجاهه، موضحا أن عملية معالجة الحادث واضحة وشفافة ومن السهل تحديد الطرف المسؤول عنه.

واعتبر تشيان أن "البنتاجون وجه أصابع الاتهام إلى الصين بشكل غير مبرر لإثارة التوتر بين الصين ودول المنطقة لتوفير حجة لها للوجود العسكري في المنطقة"، مؤكدا معارضة الصين الحازمة للاتهامات الأمريكية ذات الصلة.