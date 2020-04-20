خبراء: أدوات الوقاية من كورونا تشكل خطرا هائلا على البيئة

حذر علماء البيئة من أن زيادة أقنعة الوجه والقفازات التي تُستهلك لمرة واحدة، والتي يتم استخدامها لمنع انتشار الفيروس التاجي تزيد من وفرة التلوث البلاستيكي الذي يهدد صحة المحيطات والحياة البحرية، لكن تلك التحذيرات لم تجد صدى في أنحاء العالم.

وتنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بارتداء أقنعة من القماش في الأماكن العامة -على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنها ليست إلزامية وإنه لا يرى ذلك بنفسه-؛ بسبب القلق من أن الفيروس يمكن أن ينتشر من قبل الأشخاص المصابين ولكن لا تظهر عليهم أعراض وفقا لما ذكره موقع "الإندبندنت" البريطاني.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تنتشر صور القفازات والأقنعة المتناثرة في الشوارع وعربات التسوق ومواقف السيارات والشواطئ والمساحات الخضراء حول العالم، وتترك تلك المخلفات لعمال الصرف الصحي والعاملين في مجال النظافة.

وخطورة هذا النوع من المخلفات، أنه في حال لم يتم التخلص منها قد تذهب مع الرياح أو مصارف المياه لتسقط في المحيطات والممرات المائية، وهذا ما يحذر منه الخبراء، إلى جانب احتواء العديد منها على مواد لا تتم إعادة تدويرها ولا تتحلل حيويًا، بما في ذلك البلاستيك مثل البولي بروبلين.

ووفقا للإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA"، تكمن الخطورة في البلاستيك لصعوبة تحلله في النظم البيئية البحرية، فمع دوران البلاستيك في الماء، يتفكك معظمه إلى قطع صغيرة تسمى البلاستيك الصغير.

واكتشفت منظمة حفظ المحيطات، أن العديد من أنواع الأسماك تستهلك حطام البلاستيك، ما يمنعها من التغذية الحقيقية، وقدرت أن ما لا يقل عن 600 نوع مختلف من الحيوانات البرية مهددة بسبب التلوث.

وهناك أيضًا خطر على صحة الإنسان من دخول البلاستيك إلى السلسلة الغذائية حيث يستهلك ما يقرب من مليار شخص في جميع أنحاء العالم المأكولات البحرية كمصدر رئيسي للبروتين.

كما تضيف الأقنعة والقفازات المستخدمة مشكلة كبيرة بالفعل، حيث ينتهي ما لا يقل عن 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات كل عام، وهو ما يمثل 80% من جميع الحطام البحري، وفقًا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

ويمكن الخلط بين الألوان الزاهية لقفازات والأقنعة الطبية، وأطعمة الطيور البحرية والسلاحف وغيرها من الثدييات البحرية؛ ما يعرضها لخطر الإصابات الشديدة والموت.

وفي العام الماضي، وجد أن حوتا توفي بعد أن تقطعت به السبل على شاطئ جزيرة هاريس في اسكتلندا، يحتوي على 220 رطلا من بقايا البلاستك في معدته، بما في ذلك حزم من الحبال والقفازات البلاستيكية والحقائب والأكواب.

وظهرت علامة تحذير مبكر للاتجاه المقلق في فبراير، عندما نشرت مجموعة حماية محيطات آسيا صورة لعشرات الأقنعة الجراحية التي اكتشفوها على شواطئ هونج كونج خلال مشروع بحثي استمر لمدة عام حول القمامة البحرية والبلاستيك الدقيق.

وقال المؤسس المشارك جاري ستوكس لـ"الإندبندنت": "إن الطريقة التي أرى بها هذه الأقنعة في البيئة هي مجرد إضافة أخرى لأزمة الحطام البحري المتنامية التي تواجهها محيطاتنا".

وفي الولايات المتحدة، كانت ماريا الجارا مؤسسة حملة تنظيف الشواطئ، قلقة للغاية بشأن زيادة نفايات البلاستيك لدرجة أنها بدأت حملة هاشتاج يوم 23 مارس تسمى #TheGloveChallenge، تطلب من الناس إرسال صور كوسيلة لتتبع القفازات المنتشرة وزيادة الوعي بالقضية.

وقالت الجارا لـ"الإندبندنت"، إنها منذ اندلاع الفيروس التاجي، شاهدت العشرات من القفازات البلاستيكية تطفو في الخليج، وفي مواقف السيارات وعلى الجسر الفينيسي التي تربط شاطئ ميامي بالبر الرئيسي.

وكجزء من الحملة، تم إرسال 1200 صورة للقفازات البلاستيكية التي تم التخلص منها ليس فقط في ميامي ولكن في أحياء مدينة نيويورك وفي إيطاليا وإسبانيا وألمانيا ونيوزيلندا.

كما تلقت الجارا، الكثير من الصور من البرتغال وفرنسا ونيوجيرسي على وجه الخصوص، قائلة: "لم أصدق عيني، أرسلت فتاة فيديو حيث وجدت أكثر من 30 قفازا من سيارتها إلى باب المتجر الذي كانت ستذهب إليه".

وأضافت أن القفازات كانت مشكلة متزايدة سواء بالنسبة للمحيط أو على اليابسة، فهو لا يتسبب فقط في خطر على الحياة البرية ولكن أيضًا على الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يصابوا بالعدوى، وعمال النظافة وغيرهم من المتسوقين على سبيل المثال، عندما تترك القفازات في عربات.

وأضافت: "يتكسر البلاستيك إلى قطع أصغر وأصغر حتى يصبح البلاستيك الصغير في كل مكان. إنها سامة وهي في ما نأكله ونشربه، لا توجد طريقة لتنظيف البلاستيك الصغير. بمجرد أن تصل القمامة إلى المحيط وتتكسر إلى قطع أصغر، يكاد يكون من المستحيل إعادتها".