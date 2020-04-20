ارتفاع فائض الحساب الجاري لإيطاليا خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات بنك إيطاليا المركزي الصادرة، اليوم الاثنين، ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري لإيطاليا خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بسبب زيادة الفائض في ميزان تجارة السلع بنسبة كبيرة.

وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع فائض الحساب الجاري إلى 78ر4 مليار يورو خلال فبراير الماضي مقابل 14ر2 مليار يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وكان ميزان الحساب الجاري قد سجل عجزا خلال يناير الماضي قدره 314 مليون يورو والذي كان أول عجز له منذ 12 شهرا.

وفي فبراير الماضي، سجل ميزان تجارة السلع فائضا قدره 82ر6 مليار يورو مقابل 79ر3 مليار يورو في العام الماضي.

في المقابل زاد العجز في ميزان تجارة الخدمات خلال فبراير الماضي قليلا إلى 34ر1 مليار يورو، مقابل 22ر1 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه، تراجع الفائض في حساب الدخل الأولي إلى 6ر1 مليار يورو في حين تراجع العجز في حساب الدخل الثانوي قليلا إلى 28ر2 مليار يورو.