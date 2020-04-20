الكويت: التعاقد مع مشغل عالمي لإجلاء مواطنينا من بعض الدول

كشفت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الإثنين، عن أنه سيتم التعاقد مع مشغل عالمي، ليشارك في عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من بعض الدول، التي لا تستطيع شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة الوصول إليها.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في (الطيران المدني) صالح الفداغي - في تصريح صحفي- إن مجلس الوزراء هو الجهة المخولة بتسمية واعتماد المشغل العالمي الذي سيشارك في عملية الإجلاء.

ولفت إلى أنه تم استقبال 27 طائرة في اليوم الأول من المرحلة الأولى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج أمس، في حين تم خلال اليوم الثاني من عملية الإجلاء استقبال 15 طائرة حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل 4 طائرات غيرها، ليصل إجمالي اليوم الثاني إلى 19 طائرة.

وأوضح الفداغي أن المواطنين القادمين من عملية الإجلاء من الخارج في المرحلة الأولى، قادمون من الدول الخليجية، مع إضافة بعض المحطات من الدول العربية والأجنبية، في حين أن المرحلة الثانية من عملية الإجلاء، ستكون من باقي الدول العربية والدول الأجنبية، مشيرا الى أن هذه المرحلة ستكون للحالات الطبية والصحية والخاصة.

وكان رئيس الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية الشيخ سلمان الحمود الصباح، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن المرحلة الثانية من خطة عودة المواطنين الكويتيين من الخارج، ستنطلق يوم الخميس المقبل لمدة ثلاثة أيام؛ وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح.