الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في مدينة تدمر

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء مدينة تدمر، وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.