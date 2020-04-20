 الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في مدينة تدمر - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في مدينة تدمر

هديل هلال
نشر فى : الإثنين 20 أبريل 2020 - 11:02 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أبريل 2020 - 11:02 م

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء مدينة تدمر، وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.


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