الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في مدينة تدمر

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بتصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في سماء مدينة تدمر، وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.