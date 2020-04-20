 محافظ البحيرة: هناك حرص من المواطنين على تطبيق إجراءات الغلق في شم النسيم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ البحيرة: هناك حرص من المواطنين على تطبيق إجراءات الغلق في شم النسيم

خميس البرعي:
نشر فى : الإثنين 20 أبريل 2020 - 12:23 م | آخر تحديث : الإثنين 20 أبريل 2020 - 12:23 م

أشاد هشام آمنة محافظ البحيرة، مع الساعات الأولى لبداية يوم شم النسيم، بمدى وعي وحرص المواطنين على البقاء في المنازل وعدم النزول أو الاحتفال بأي شكل، مشيرا إلى انضباط والتزام المحال التي ينطبق عليها قرار الغلق يومي الجمعة والسبت بالغلق على مدار اليوم.

وأشار المحافظ إلى التزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ الاجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائياً بالشوارع والكورنيش والشواطئ، وإيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم؛ للحد من الكثافات.

وشهدت جميع الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومناطق الكورنيش والشواطئ بنطاق المحافظة، خلوها من المارة، كما التزمت معظم المحال بقرار الغلق.

وأهاب المحافظ، بجميع المواطنين، بالاستمرار في الالتزام بالمنازل وتطبيق كل القرارات الاستباقية الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

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