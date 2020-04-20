تقرير:اتهام ثلاثة في كمبوديا بالاتجار بالمخدرات عبر فيسبوك

(د ب أ)

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن السلطات الكمبودية اتهمت واحتجزت رجلين وامرأة بزعم محاولتهما الاتجار بالميثامفيتامين عن طريق الإعلان عنه عبر فيسبوك.

وذكرت صحيفة "الخمير تايمز" أن محكمة في إقليم راتاناكيري شمال شرقي البلاد وجهت اتهامات للأشخاص الثلاثة، جميعهم في العشرينات من العمر، بتعاطي المخدرات والاتجار بها.

وأضافت الصحيفة أن صور المرأة والرجلين وهم يدخنون المخدرات نشرت أيضا عبر حساب المرأة عبر الفيسبوك.

وقال نائب رئيس شرطة بانلونج إنه تم اعتقال المتهمين في منزلهم وهم يتعاطون المخدرات يوم السبت، واعترفوا خلال الاستجواب بتعاطي المخدرات على مدى عامين، وعرضوا بيعها عبر الفيسبوك لأنهم كانوا تحت تأثير المخدرات.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 55 ألف شخص اعتقلوا في كمبوديا منذ عام 2017 عندما بدأت الحكومة حملة لمكافحة المخدرات، مما أدى إلى أزمة اكتظاظ في السجون.