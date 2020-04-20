«القاهرة والناس» تعرض كواليس تصوير «شيخ الحارة» في الموسم الجديد

تعرض قناة القاهرة والناس، مجموعة من صور كواليس الموسم الجديد، من برنامج "شيخ الحارة" الذي سيعرض في شهر رمضان، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدى التي حلت مكان المذيعة بسمة وهبة.

وفي الموسم الجديد، تسعى إيناس الدغيدى لكشف العديد من أسرار النجوم، وتواجههم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، وكذلك القضايا الساخنة التى أثارت الجدل على مدار السنوات الماضية.

ومن ضيوف البرنامج الفنانين محيي إسماعيل، وسهير رمزى، وإدوارد، وعبد الباسط حمودة، وصفية العمرى، وحسن شاكوش.

كما تستضيف الدغيدى، تامر هجرس، وإنجى على، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكى، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضرى، وغيرهم من النجوم.