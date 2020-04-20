حكى ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، مجموعة من الصعوبات التي واجهت الفراعنة في تلك الفترة، مشيرًا إلى أن محمد صلاح نجم الفراعنة كان يشترى ملابس تدريب للاعبي المنتخب.

وقال السيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت":«الأمور كانت في غاية الصعوبة، وكنا نطلب من صلاح أن يأتي لنا بملابس تدريبات للاعبي المنتخب وهو عائد من سويسرا.

وأضاف:«وقتها كان صلاح لاعبا في بازل، وهو "جدع" من زمان، وحينها الحياة كانت صعبة».

وفي سياق آخر قال:«كنا نلعب مبارياتنا الودية في السودان، 75 % من المباريات كانت هناك، واستضفونا كثيرًا، وفي بعض الأوقات كنا نلعب ودرجة الحرارة 58 درجة مئوية، وكنا مجبروين على ذلك».

وواصل:«برادلي كان منبهرا باللاعبين وسعيد بهم بسبب رجولتهم».

وكان ضياء السيد، في الجهاز الفني الذي كان يتولى قيادته المدرب الأمريكي بوب برادلي، وحينها قاد مصر للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2014، ولكن تعرض للخسارة في النهاية أمام غانا بنتيجة كبيرة (7 – 3 ) لمجموع اللقائين، ورحل الجهاز الفني بعد تلك الهزيمة.