المتاجر تفتح أبوابها في طهران مع تخفيف قيود الإغلاق المفروض لمواجهة كورونا

اتجهت الحياة العامة في طهران، اليوم الاثنين، نحو السير بشكل شبه طبيعي، حيث سُمح بإعادة فتح المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والبازارات في العاصمة الإيرانية.

إلا أنه من المقرر أن تغلق المتاجر أبوابها قبل أربع ساعات من موعدها المعتاد، ليكون ذلك في الساعة السادسة مساء.

من ناحية أخرى، ظلت صالات الألعاب الرياضية والساحات المخصصة لتناول الطعام وصالونات التجميل ومصففو الشعر، مغلقة.

وكانت بعض المتاجر قد فتحت أبوابها بالفعل أمس الأول السبت، ولكنها لم تمارس نشاطها على النحو المعتاد في المدينة، حيث ظلت الكثير من المتاجر خاوية اليوم الاثنين، في الوقت الذي بقي فيه السكان بمنازلهم بسبب مخاوفهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5209 حالات، بعد تسجيل 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 83 ألفا و505 حالات، بعد تسجيل 1294 حالة إصابة جديدة، واصفا حالة 3389 من المصابين بالحرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 59 ألفا و273 شخصا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".