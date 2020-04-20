ضياء السيد: خسارة المنتخب أمام غانا 6 – 1 يشبه سقوط الأهلي أمام صن داونز بخماسية

تحدث ضياء السيد المدرب العام السابق للمنتخب الوطني عن مباراة مصر وغانا الشهيرة التي خسرها الفراعنة بنتيجة 6 - 1 في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم «البرازيل 2014».

وقال ضياء في تصريحات أدلى بها مساء الأحد عبر قناة «أون تايم سبورت 2»:" المنتخب حقق نتائج جيدة في التصفيات حتى واجهنا غانا والخسارة الكبيرة تحدث كل 50 أو 60 عاما، وهذا مع حدث معانا ولم يفهم أحد حتى الآن ما هي سبب الخسارة الكبيرة".

وأضاف:" لم نخفى أسباب الخسارة فكان جميع اللاعبين ليسوا في مستواهم خلال المباراة وعلى الجانب الأخر منتخب غانا كان في مستوى عال من التركيز وقدموا مباراة رائعة".

وواصل:" عندما تسأل لاعبي الأهلي عن أسباب الخسارة بخمسة أهداف أمام صن دوانز لن تجد أية إجابات، مشيرا قمنا بالدفاع خلال مباراة غانا لكن اللاعبين كانوا يمرون بسهولة".

وأوضح:" كان هناك لاعبين من المنتخب قدموا أداء جيد وبذلوا جهدا كبيرا مثل أبوتريكة ومحمد صلاح الذي قدم أروع أداء وأحمد فتحي وحسام عاشور الذي كان سيترك بصمة والتي تعد الوحيدة مع المنتخب ولكن لم يحالفه التوفيق".

وأتم:" برادلي تحدث معي بين شوطين المباراة وقال لي أن هذا منتخب غانا وليس منتخب البرازيل أو ألمانيا وردت عليه وقولت بالظبط ما حدث معنا يحدث كل فترات في العالم، والدليل خسارة البرازيل أمام ألمانيا بسبعة أهداف مقابل هدف على ملعب الماراكانا".