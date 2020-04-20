اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان تؤكد توفير الاحتياجات الحيوية

أكدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة، توفير كافة احتياجات البلاد في القطاعات الحيوية.

وقال السفير عمر بشير مانيس، وزير شئون مجلس الوزراء السوداني الناطق الرسمي باسم اللجنة - في بيان صحفي مساء اليوم الاثنين - إنه تم تأمين احتياجات البلاد من المحروقات والقمح، واحتياجات وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرار الإمداد الكهربائي للفترة القادمة، بما في ذلك شهر رمضان.

وأوضح أن اللجنة وجهت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لمراقبة ضمان انسياب السلع والمواد الضرورية للمواطنين ومنع أي تسريب وتلاعب فيها، خاصة خلال نقلها من الموانئ إلى داخل السودان، وقنوات التوزيع.

وأضاف أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض ضعاف النفوس ممن يتلاعبون بالوقود، لافتا إلى أن اللجنة اتخذت تدابير لتنفيذ العقوبات الرادعة على كل جهة تسول لها نفسها التلاعب بالسلع والمواد التي تمس حياة ومعاش الناس.

وأوضح أن اللجنة وكافة أجهزة الدولة تقدر وتتفهم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل التدابير المتعلقة بجائحة كورونا، مؤكدا أنها تبذل قصاري جهدها للوصول إلى حلول جذرية للظروف القاسية التي يعيشها المواطنون.