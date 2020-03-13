باكستان تسجل 5445 إصابة جديدة و137 وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 5 آلاف و445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 766 ألفا و882 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء عبر موقعها الالكتروني، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 137 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و453 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 667 ألفا و131 شخصا بعدما تماثل 4 آلاف و286 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 83 ألفا و298 شخصا.