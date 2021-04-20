العفو الدولية: تراجع عمليات الإعدام بشكل واضح في 2020

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أن عدد عمليات الإعدام الموثقة على مستوى العالم انخفض العام الماضي بمقدار يزيد على الربع ووصل إلى أقل مستوى له منذ بدء الإحصائية في عام 2007.

وبحسب أعداد العام الخاصة بالمنظمة، تم تنفيذ عقوبة الإعدام 483 مرة على الأقل بشكل عام في 18 دولة – ويبلغ حجم التراجع نحو 26 بالمئة مقارنة بعام 2019.

ولكن على الرغم من تفشي وباء كورونا، فقد زاد عدد مرات تنفيذ عقوبة الإعدام في إحدى الدول، وهي مصر، حيث زاد بها عدد عمليات الإعدام في 2020 بقيمة ثلاثة أضعاف عمّا كان عليه في عام 2019، بحسب المنظمة.

وأضافت المنظمة أن كل من الهند وقطر وعمان وتايوان استأنفت عمليات الإعدام العام الماضي، وتراوح عدد عمليات الإعدام بكل منها بين واحد وأربع عمليات.

ومن جانبه قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو: "إعدام أشخاص في خضم أزمة صحية عالمية يؤكد سخافة عقوبة الإعدام".

وأضافت المنظمة أن أربع دول كانت مسؤولة عن 88 بالمئة من عقوبات الإعدام التي تم تسجيلها العام الماضي، وهي إيران بواقع 246 عملية على الأقل، ومصر بواقع 107 عمليات على الأقل، والعراق بواقع 45 عملية على الأقل، والمملكة العربية السعودية بواقع 27 عملية على الأقل.

وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم تضمين الصين في الإحصائيات؛ نظرا لأن عمليات الإعدام تظل سرية هناك، ولأن تحقيق توثيق دقيق ليس ممكنا. ولكن المنظمة تقدر عمليات الإعدام هناك بالآلاف.