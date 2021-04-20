إسرائيل تعتزم إرسال مساعدات طبية للأردن لدعمه في مواجهة كورونا

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن إسرائيل سترسل، اليوم الثلاثاء، مساعدات طبية مكثفة إلى الأردن لدعمه في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن إرسال المساعدة يأتي استجابة لطلب أردني، ويعكس جهدا إسرائيليا لتخفيف التوترات مع الجارة الشرقية.

ومن المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات المئات من أجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات اختبارات فيروس كورونا وكمامات طبية وكمامات عادية. وأضافت الصحيفة أنه لا يبدو أن المساعدات ستتضمن أي لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال طلب الأردن عن طريق المؤسسة الدفاعية ووافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الأمن القومي ووزارة الصحة.

وبلغت معدلات الإصابات الجديدة بكورونا في الأردن ذروتها قبل نحو شهر، عندما تم تسجيل أكثر من 8000 حالة في يوم واحد.

ومنذ ذلك الحين، أدت عمليات الإغلاق والتدابير الأخرى إلى خفض حالات الإصابة إلى نحو 2400 حالة جديدة في اليوم.

ويبلغ عدد سكان الأردن، الذي يضم عددا كبيرا من اللاجئين، نحو 10.2 مليون نسمة، أي أعلى قليلا من سكان إسرائيل.

وأرسلت عمان طلب المساعدة الشهر الماضي، عندما كانت الإصابة بالمرض في ذروتها. وقد انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد في إسرائيل خلال الشهرين الماضيين، بفضل حملة التطعيم الناجحة، ما سهل على إسرائيل تزويد الأردن بالإمدادات الطبية.