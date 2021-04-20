البحرين والصين تبحثان تعزيز العلاقات في مجالات الزراعة والثروة السمكية

بحث وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحريني عصام بن عبدالله خلف، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مع السفير الصيني لدى البحرين أنور حبيب الله، مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وخصوصا في مجالات الزراعة والثروة السمكية.



وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن اللقاء جاء، عبر "الاتصال المرئي"، واستعرض الطرفان مجالات التعاون المشترك في مجالات الزراعة وتطوير الثروة السمكية والاستفادة من الخبرات الصينية في هذه القطاعات.



وأعرب الوزير البحريني، عن تطلعه لزيادة التعاون مع الصين بما يخدم البلدين الصديقين، مشيدا بالعلاقات المشتركة في جميع المجالات، وتطويرها لما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وبالدور الذي يبذله السفير الصيني في تقوية أواصر العلاقات، وبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية.



ومن جهته، أشاد السفير الصيني بالتقدم الذي تشهده البحرين في شتى المجالات، متطلعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات العمل المشترك، مؤكداً استعداد الصين لتقديم خبراتها في تطوير قطاعات الزراعة والثروة البحرية في مملكة البحرين.