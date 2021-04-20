أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31587 طن، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29358 طن، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 214 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات، ومحاصيل زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية والمغرب، والصين وهولندا وألمانيا وسلوفينيا ومالطا، وأمريكا واليونان وسنغافورة وإسبانيا وروسيا والهند.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 256 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1557 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103583 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130665 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4357 شاحنة.