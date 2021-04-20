عودة الاحتفالات بالقداسات بمطرانية الكاثوليك بالمنيا وسط إجراءات احترازية

أعلنت مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، في بيان لها، الاستجابة لرغبة كثير من أفراد شعب الكنيسة بعدم الحرمان من الاحتفالات بأسبوع الآلام وعيد القيامة والذي يمثل أهمية كبيرة عن عودة الاحتفالات بالقداسات وكذلك الاحتفالات بقداس أحد الشعانين وأسبوع الآلام والجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة المجيد، مع مراعاة أقصى درجات الإجراءات الاحترازية ويمنع من الدخول من يخالفها على أن تتحمل كل راعية المسؤلية تماما.

وأضاف البيان أن المطرانية تعتذر عن أي استقبالات رسمية يوم عيد القيامة المجيد مع استمرار إغلاق قاعات العزاء وكذلك الصلاة على المنتقلين بمرض كورونا في فناء الكنيسة.

ولفت البيان إلى أن صلاوات الإكليل تقتصر على أسرة العروسين فقط مع حضور 20 فردا من أقارب العروسين.

وشدد البيان عليىانصراف المؤمنين عقب الانتهاء من الصلاوات وعدم الوقوف في فناء الكنيسة، وكذلك استمرار تعليق جميع الأنشطة والخدمات والمؤتمرات والرحلات حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا القرار بدءًا من الخميس المقبل.