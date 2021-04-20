إغلاق السفارة الكورية الجنوبية في إندونيسيا مؤقتا لإصابة السفير بكورونا



أُغلقت السفارة الكورية الجنوبية في إندونيسيا مؤقتًا، اليوم الثلاثاء، بعدما تم التأكد من إصابة سفير كوريا الجنوبية بفيروس كورونا المٌستجد.



وذكرت السفارة أنها ستوقف جميع عملياتها حتى بعد غد الخميس، لحين اكتشاف المصابين بكورونا، ومن بينهم سفير كوريا الجنوبية لدى إندونيسيا بارك تاي-سونج.



وقال مسئولون -حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه يجرى فحص العاملين في السفارة وأعضاء البعثة الكورية الجنوبية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة جاكرتا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضحت السفارة أنه جرى إصابة 116 مواطنًا كوريًا جنوبيًا يقيمون في إندونيسيا بفيروس كورونا، إلا أن العدد الفعلي قد يكون أكثر لأنه ربما لم يتم إبلاغ السلطات ببعض الحالات المصابة.



يذكر أنه تم إغلاق السفارة خلال الشهر الماضي وفي نوفمبر الماضي بسبب فيروس كورونا.