نبراس القطرية تستحوذ على حصة في ميجناجات بنجلاديش

وقعت شركة نبراس الاستثمارية العالمية في مجال الطاقة، وهي شركة هولندية مملوكة بالكامل لشركة نبراس للطاقة القطرية، اتفاقية مع شركة يونيك للفنادق والمنتجعات للاستحواذ على حصة تبلغ 24٪ في شركة يونيك ميجناجات باور المحدودة في بنجلاديش.

وذكرت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء في الدوحة أن عملية الاستحواذ هذه تمثل أول صفقة توقعها نبراس للطاقة في بنجلاديش، وتعتبر ذات أهمية كبيرة للجانبين.

وقال محمد بن ناصر الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة إن "الاستحواذ على حصة في شركة يونيك ميجناجات باور يشكل آلية لدخول نبراس إلى سوق الطاقة في بنجلاديش، الذي تعتبره الشركة سوقا رئيسية جديدة للنمو".

وتقوم شركة يونيك ميجناجات باور، التي تأسست في عام 2018، ببناء محطة تعمل بالغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 548 ميجاوات في مدينة ميجناجات في منطقة نارايانجاني على بعد حوالي 27 كم شرق العاصمة دكا.

وسيكون المشروع أحد أكبر مشاريع منتجي الطاقة المستقلين (IPP) في بنجلاديش، عند اكتماله في أواخر عام 2022.