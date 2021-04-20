الحياة العامة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في البرتغال مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا

بعد أسابيع من التعرض لهجمة شرسة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عادت البرتغال، الإثنين، رويدا رويدا إلى طبيعتها، حيث أخذت معدلات العدوى في الانخفاض الآن، وسمح باستئناف الحياة العامة مرة أخرى.

واعتبارا من الإثنين، سمح للمطاعم والمقاهي والحانات بخدمة الرواد مرة أخرى، بما في ذلك الخدمة بالداخل – مع تطبيق الشروط، كما أعيد فتح مراكز التسوق الكبيرة والمسارح ودور السينما والمدارس الثانوية والجامعات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وقال الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إن الاسترخاء الجديد "علامة على الأمل والثقة في المستقبل".

وعلى عكس البلدان الأخرى في أوروبا التي تكافح الفيروس الفتاك، تمكنت البرتغال من إعطاء الضوء الأخضر لتدابير التخفيف لأنه يبدو أن تدابير مكافحة الفيروس كانت ناجحة. ولا يزال من غير المسموح إعادة فتح 10 بلديات فقط، من بينها منطقة الجارف الشهيرة بقضاء العطلات فيها.

ومع ذلك، فإن الأمور ليست تماما كما كانت قبل الجائحة: فإنه لا يسمح للمطاعم، على سبيل المثال، باستقبال الرواد إلا حتى الساعة 10:30 مساء في أيام الأسبوع وحتى الساعة الواحدة صباحا في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات. كما أن الحدود البرية مع إسبانيا لا تزال مغلقة.

ومؤخرا في يناير الماضي، سجلت البرتغال لفترة مؤقتة أعلى أرقام للإصابة في العالم بالقياس إلى تعداد سكانها.

وكانت المستشفيات على وشك الانهيار، ولكن إجراءات الإغلاق الصارمة التي تقررت في منتصف يناير الماضي أثمرت وأتت أكلها، حيث أصبحت البرتغال الآن من بين البلدان التي يوجد بها أدنى معدلات إصابة لكل 100 ألف من السكان.