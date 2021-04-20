المجر تعلن تجاوز ذروة الوباء مع تسجيل أعلى معدل وفيات لكورونا

أعلنت المجر، التي لا يزال لديها حاليا أعلى معدل للوفيات المرتبطة بكورونا في العالم، بيانات أظهرت أن الوباء قد تجاوز ذروته، وفقا لوزيرة الصحة في البلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المجر سجلت 1645 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى يومي خلال حوالي شهرين.

وتراجع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بمقدار الثلث منذ نهاية مارس، وانخفض عدد المرضى الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الاصطناعي إلى أقل من ألف مريض لأول مرة منذ منتصف مارس، وفقا لأحدث البيانات.

وقالت الوزيرة سيسيليا مولر في إفادة صحفية: "بيانات الوباء لدينا تتحسن، نشهد انخفاضا طفيفا بعد الوصول إلى الذروة".

وأشارت مولر إلى أن التحسن بطيء لأن السلالة الأكثر شراسة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة، منتشرة في المجر، وهي تنتشر بسرعة وتسبب أعراضا أكثر حدة يصعب علاجها.

وسجلت المجر في المتوسط 171.2 حالة وفاة بين كل مليون شخص خلال الأيام السبعة حتى 19 أبريل. ولا يزال هذا المعدل هو الأسوأ على مستوى العالم، وفقا لبيانات بلومبرج، وقد انخفض بنسبة 6% مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة، وهو أكبر انخفاض في غضون أسبوعين تقريبا.