أمرت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار عبدالله علي مدير النيابة، بحبس سائق قطار طوخ ومساعده وعامل الشاكوش وعامل الصيانة ومهندس مدني بالسكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات في حادث قطار طوخ والذي أسفر عن مصرع 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل مدير عام بالهيئة القومية للسكك الحديدية ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بكفالة 50 ألف جنيه وأمرت النيابة العامة بإخلاء جميع العاملين الذين تم سؤالهم.

وتسلمت النيابة الكلية برئاسة المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها التقرير المبدئي للجنة الفنية المشرفة على عمليات الإصلاح لخط السكة الحديد الذي أتلف بسبب الحادث كما استمعت النيابة لأقوال بعض المهندسين الفنيين.

وكانت النيابة العامة ببنها قد استمعت إلى المصابين المحجوزين، من ضحايا قطار القاهرة - المنصورة.. وقال المصابون لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها إنهم فوجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار فيما خرجت باقي العربات عن القضبان.

كما قامت النيابة بسؤال عدد من الشهود حول الحادث ولم تخرج أقوالهم عن ما قاله المصابون ، كما كشفت التحقيقات وجود أطفال بين ضحايا الحادث وإصابتهم ما بين خفيفة ومتوسطة.

يذكر أن حركة القطارات قد عادت في الاتجاهين بمنطقة الحادث لوضعها الطبيعي عقب إصلاح خط السكك الحديدية الذي شهد حادث قطار بنها الأحد الماضي،عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان بقضبان جديدة مع الاستمرار في كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة وفرض طوق أمني بالمنطقة.