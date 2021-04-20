ماستركارد تستحوذ على إيكاتا

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أعلنت شركة إصدار بطاقات الائتمان الأمريكية العملاقة ماستركارد اليوم الاثنين استحواذها على شركة إيكاتا مقابل 850 مليون دولار.

وتقدم شركة إيكاتا حلول التحقق من الهوية رقميا والتي تتيح للشركات في مختلف أنحاء العالم ربط أي تعاملات رقمية بالشخص الذي يقوم بها.

يوجد مقر إيكاتا في مدينة سياتل الأمركيية وتمتلك مكاتب في أمستردام وسنغافورة وبودابست ،ولا تتوقع أن يؤثر ثمن الصفقة على أرقام نتائجها المالية لأكثر من 25 شهرا.

وقال أجاي بهالا رئيس قطاع حلول الذكاء والشبكات الافتراضية في ماستركارد إنه "مع انضمام إيكاتا ستتقدم قدراتنا في مجال تحديد الهوية وتوفير وسيلة أكثر أمنا وأسهل لعملائنا لإثبات هويتهم في عالم الاقتصاد الرقمي الجديد".