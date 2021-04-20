في درجة حرارة تحت الصفر بـ20 درجة مئوية يعيش مشردوا كندا، والذين إن وجدوا غرفا للاحتماء بها من برد الشتاء فسيكونون بأماكن مكدسة فريسة سهلة لفيروس كورونا المستجد، لكن قرر شاب بعد رؤيتهم أخذ المبادرة وإنشاء بيوت من الخشب بحرفته التي يمهر بها، ليقيهم قدر الإمكان من قسوة الشتاء الكندي القارص.

وبحسب صحيفة "نيو يورك تايمز"، بدأ خليل بـ9 دولارات بنا بها بيتا خشبيا مساحته 8 أمتار وزوده بنافذة تسمح بدخول الضوء وكواشف لنسب أول أكسيد الكربون لمنع حالات الاختناق بغاز المدفئة، وترك البيت على الطريق مكتوبا عليه عبارة الترحيب بمن يحتاج.

ولم يتوقف خليل عند عمل بيت واحد ليخلد لداره بل بنا خلال أشهر نحو 100 منزل خشبي مستعينا بفريق من 40 متطوعا وتبرعات تخطت الـ200 ألف دولار.

وقررت السلطات في تورونتو الكندية بدلا من مساعدة خليل، أن ترسل له تحذيرا من بناء منازل الخشب قرب مواقف السيارات، بينما حثت السلطات الأشخاص الذين لا يجدون منازل للتواصل مع السلطات للإقامة بالغرف المؤقتة والتي يكون نزلائها عرضة للإصابة بكورونا بسبب الازدحام.