حسين زكي: واجهنا ضغوطات كبيرة لحسم لقب الدوري بعد الخسارة أمام الأهلي في القدم

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أشاد حسين زكي المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك بروح لاعبيه أمام الغريم الأهلي بعد نجاحهم في حسم لقب الدوري لصالحهم عقب فوزهم بالمباراة الفاصلة.

وتوج الزمالك بطلا لبطولة دوري كرة اليد للموسم الحالي، بعد الفوز على الأهلي 18-17، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بين الفريقين في صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر.

وقال حسين زكي في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس) :" واجهنا ضغوطات كبيرة قبل المباراة بعد خسارة فريق كرة القدم أمام الأهلي في الدوري، أردنا إسعاد الجماهير بحسم لقب الدوري لصالحنا".

وأضاف:" قمت بعلاج الأخطاء التي وقعنا بها في مباراتنا أمام الأهلي بالجولة الأخيرة قبل المواجهة الفاصلة".

وأكمل:" بعد نهاية مواجهة الجولة الأخيرة أمام الأهلي بالتعادل، عدت لأخطائي في المباراة السابقة وأكتشفت أنني لم أطبق عملية التدوير بالطريقة الصحيحة الأمر الذي أدى لإرهاق اللاعبين قبل نهاية المباراة".

وأتم:" في المباراة الفاصلة نجحت في تفادي تعب اللاعبين، والحمد لله نجحت في تحقيق لقب الدوري بأول سنة تدريب".