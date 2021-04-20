نيجيريا: عناصر مسلحة إرهابية تقتحم قاعدة عسكرية شمال شرق البلاد

اقتحمت عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم داعش في غرب أفريقيا (إيسواب)، قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا وذلك قبل أن تقصفهم القوات الجوية النيجيرية والتي أعلنت مقتل "قادة رئيسيين" للتنظيم.



وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، أن العناصر المسلحة وصلت على متن 12 شاحنة صغيرة إلى مدينة ديكوا بولاية بورنو، ودفعوا القوات المتمركزة في المدينة إلى الخلف بعد قتال طويل.



وقال الناطق الرسمي باسم جيش نيجيريا "محمد يريما" في بيان إن الإرهابيين، هاجموا المدينة بأعداد كبيرة بينما كان السكان يفطرون في رمضان، مضيفا أن القوات انسحبت إلى بلدة "جولومبا جانا" القريبة للسماح بالانتشار جوا.



وكان الجيش النيجيري أكد في وقت سابق أنه استعاد السيطرة على "ديكوا" وقتل بعض الأعضاء الرئيسيين في الجماعة الإرهابية.