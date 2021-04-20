قيادي بارز بحزب ليكود: نتنياهو في طريقه للمعارضة

قال قيادي بارز في حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء في طريقه للمعارضة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن القيادي ميكي زوهار القول، خلال اجتماع للجنة الترتيبات، لاختيار شاغلي مناصب برلمانية رئيسية، إنه يتفهم أن ليكود في طريقه إلى المعارضة.

وعندما سأل عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي، عمن سيكون زعيم المعارضة، أجاب زوهار أنه سيكون "بنيامين نتنياهو".

وأضاف زوهار: "إننا نستوعب أننا نتجه إلى المعارضة، هل تعتقدون أننا لا نعرف كيف تبدو المعارضة؟، "نحن نعرف".

ونجح معارضو نتنياهو، في تمرير مقترحاتهم للسيطرة على لجنة الترتيبات القوية، والتي تدير الكنيست لحين تشكيل حكومة، وذلك بفضل دعم حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة عضو الكنيست منصور عباس.

وكلف رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، في وقت سابق من أبريل الجاري نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد انتخابات غير حاسمة كانت الرابعة في غضون عامين.

ولم تسفر نتائج الانتخابات التي جرت في 23 مارس عن فائز واضح، وظل الطيف السياسي في إسرائيل منقسما بصورة عامة إلى قسمين، أحدهما موال لنتنياهو والآخر يسعى للإطاحة به.

وتصدر حزب نتنياهو نتائج الانتخابات بالحصول على 30 مقعدا، في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، تلاه حزب "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد، الذي استبعد التحالف مع ليكود، وحصل على 17 مقعدا.

وفي المرتبة الثالثة جاء حزب "شاس" الديني المحافظ بالحصول على تسعة مقاعد.